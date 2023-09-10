Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма

"Я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение. То, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма, я могу это абсолютно подтвердить, потому что мы также применяли определенную технику", - сказал он.

Буданов не раскрывал подробностей, но отметил, что военные "сразу поняли, что просто там нет покрытия".

При этом руководитель разведки подчеркнул, что системы Starlink "сыграли очень значительную роль и играют ее сейчас". Наши военные продолжают использовать антенны, сами системы Starlink для связи, передачи информации от дронов, особенно в отдаленных командных пунктах.

"Они достаточно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно много говорить, хороши они или плохие, но есть факты - абсолютно вся линия фронта работает на них", - подчеркнул Буданов.

Что этому предшествовало

Напомним, 7 сентября CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот.

Миллиардер якобы тайно приказал отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям страны-агрессора, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников. Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия.

При этом в разведке подчеркивают, что заявления Илона Маска следует тщательно проверить.

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