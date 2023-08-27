RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Буданов пережил более десятка покушений: в ГУР раскрыли детали

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на свою жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Андрея Юсова в интервью ISLND TV.

Так, по словам Юсова, оккупанты много раз покушались на Кирилла Буданова в течение последних лет. Один из инцидентов - это ракетный удар по офису ГУР во время полномасштабной войны.

"В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года... Несмотря на эти многочисленные покушения ГУР Минобороны ни на один час, ни на одну минуту не прекращало своей деятельности. Все работали также и в месте постоянной дислокации ведомства. Это же касается командира и всей команды", - сказал Юсов.

Разведчик отметил, что российские пропагандисты часто пытаются придумать ложь о Буданове.

"Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то", - добавил он.

СБУ предупредила покушение на Буданова

Напомним, в декабре прошлого года глава СБУ Василий Малюк заявил, что российские спецслужбы готовились ликвидировать руководителя ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. К счастью, покушение предотвратили.

Также в августе 2022 года СБУ задержала киллеров, планировавших убийство Резникова и Буданова. За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРГлавное управление разведкиКирилл Буданов