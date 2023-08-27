Буданов пережил более десятка покушений: в ГУР раскрыли детали

Так, по словам Юсова, оккупанты много раз покушались на Кирилла Буданова в течение последних лет. Один из инцидентов - это ракетный удар по офису ГУР во время полномасштабной войны.

"В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года... Несмотря на эти многочисленные покушения ГУР Минобороны ни на один час, ни на одну минуту не прекращало своей деятельности. Все работали также и в месте постоянной дислокации ведомства. Это же касается командира и всей команды", - сказал Юсов.

Разведчик отметил, что российские пропагандисты часто пытаются придумать ложь о Буданове.

"Очень забавные были потом попытки российской пропаганды объяснить, что кто-то потом лечился, какие-то последствия, там прическа не та, там еще что-то", - добавил он.

СБУ предупредила покушение на Буданова

Напомним, в декабре прошлого года глава СБУ Василий Малюк заявил, что российские спецслужбы готовились ликвидировать руководителя ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. К счастью, покушение предотвратили.

Также в августе 2022 года СБУ задержала киллеров, планировавших убийство Резникова и Буданова. За убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов.

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