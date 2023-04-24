Буданов оценил угрозу наступления из Беларуси

Пока угроз наступления с направления Беларуси не существует. Сейчас Россия использует беларусскую территорию исключительно как полигон и для подготовки мобилизованых.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
"Вы знаете, я был так рад, что мне уже где-то полгода никто этот вопрос не задавал. Потому что каждый раз, когда поднимался градус общественного напряжения, ко мне все бежали и говорили: "Завтра белорусы атакуют, что делать?". Я всем говорил. : "Нет, они не атакуют". Мне отвечали: "Нет, вы ничего не понимаете". И так было каждый раз. И тут вы снова об этом. Нет, по состоянию на данный момент никаких угроз с того направления не существует", - констатировал он.
По его словам, сейчас Россия использует территорию Беларуси исключительно для подготовки своих мобилизованных и как полигон.
"И для определенного политического давления на западные страны и так далее. А с военной точки зрения это полигон. Поскольку российские полигоны не разрешают имеющееся количество войск одновременно тренировать", - добавил Буданов.
Как сообщалось, у России наблюдается серьезная нехватка инструкторов для своих мобилизованных в Беларуси. Этот факт подтверждается тем, что для этих целей используются военные пенсионеры.
Кроме того, военное командование Беларуси проверяет возможности начала мобилизации в нескольких регионах.
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