Буданов оценил угрозу наступления из Беларуси

"Вы знаете, я был так рад, что мне уже где-то полгода никто этот вопрос не задавал. Потому что каждый раз, когда поднимался градус общественного напряжения, ко мне все бежали и говорили: "Завтра белорусы атакуют, что делать?". Я всем говорил. : "Нет, они не атакуют". Мне отвечали: "Нет, вы ничего не понимаете". И так было каждый раз. И тут вы снова об этом. Нет, по состоянию на данный момент никаких угроз с того направления не существует", - констатировал он.

По его словам, сейчас Россия использует территорию Беларуси исключительно для подготовки своих мобилизованных и как полигон.

"И для определенного политического давления на западные страны и так далее. А с военной точки зрения это полигон. Поскольку российские полигоны не разрешают имеющееся количество войск одновременно тренировать", - добавил Буданов.