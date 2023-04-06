Все идет по плану? У РФ не хватает инструкторов, солдат готовят отставники из Беларуси
У России наблюдается серьезная нехватка инструкторов для своих мобилизованных в Беларуси. Этот факт подтверждается тем, что для этих целей используются военные пенсионеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motolko.help.
"То, что специалисты из ВС РБ готовят российских мобилизованных на полигонах в Беларуси это уже давно не новость. Но видно все настолько плохо с инструкторами, что приходиться привлекать военных пенсионеров поработать на общественных началах", - пишет издание.
Отметим, что буквально в прошлую пятницу глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что на территории РБ "российские подразделения обучаются пятьюстами белорусскими офицерами".
Как сообщалось, мониторинговые группы зафиксировали активность российских вертолетов в Беларуси. Некоторые приземлились поближе к границам с Украиной.
Напомним, что на территорию Беларуси продолжают перебрасывать подразделения Вооруженных сил РФ, преимущественно состоящие из так называемых частично мобилизованных. Однако среди них наблюдается массовая вспышка заболеваемости.
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