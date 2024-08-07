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Буданов оценил, сколько еще продлится наступление РФ

Украина, Среда 07 августа 2024 11:55
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Буданов оценил, сколько еще продлится наступление РФ Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Через полтора-два месяца наступление РФ в Украине должно завершиться. Оно и так затянулось.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"Через полтора-два месяца основной напор (армии РФ, - ред) должен завершиться, потому что и так наступление затянулось. Практика 10-летней войны показывает, что наступательный потенциал любая сторона более двух месяцев не вытягивает", - сказал он.

Буданов отметил, что наступательные операции РФ приближаются к трем месяцам, поэтому дальше будет некоторый спад.

"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся. Поэтому все зависит больше от нас самих - какие будут наши действия. Или мы просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять" месяцев, и все снова повторится, будем ли действовать на опережение", - добавил глава ГУР.

Наступление РФ в Украине

В конце июля командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявлял, что через месяц-полтора оккупанты на фронте перейдут в оборону. Продолжать штурмы на нескольких направлениях россияне не смогут из-за больших потерь.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что, в частности, Россия провалила наступление на Харьков, которое начала 10 мая.

Добавим, что эксперт Павел Нарожный в комментарии для материала РБК-Украина прогнозировал, что до октября динамика на фронте не изменится. ВСУ будут находиться в глухой обороне, а у РФ для большого продвижения нет ресурсов.

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Кирилл Буданов ГУР Российская Федерация Война в Украине
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