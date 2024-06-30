РФ провалила наступление на Харьков и теперь будет срочно думать, что еще сделать, - Зеленский

Россия провалила наступление на Харьков, которое начала 10 мая. Оккупанты могут придумать что-нибудь еще, чтобы иметь информационный выигрыш.

"Я думаю, они хотели максимально все оккупировать на Харьковском направлении, включая Харьков. У них провалилось это наступление. Да, начало было у них успешное, а потом они потеряли много людей и техники. Сейчас они будут срочно думать, что можно еще сделать, чтобы политически иметь какой-либо информационный выигрыш", - заявил президент.

Зеленский добавил, что тактика ведения войны Россией ясна, поскольку любой шаг вперед, оккупация села или то, что от него осталось - это для россиян "позитив и окно".

"Им важно максимально отторгать по этой войне, забрать себе максимально. Это можно делать только на успешной волне. Для этого надо оккупация чего-то, чтобы потом сказать - мы готовы. Им нужна эта пауза, чтобы потом еще какой-то шаг сделать", - отметил глава государства.