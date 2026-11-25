"Я думаю, что в зимний период это нереалистично из-за штормов, из-за волнения моря и так далее. Смогут ли они начать быстро этот процесс с весны? Очень далеко до этого и непонятно, что будет в тот момент. Но зимой считаю, что это малореалистично", - отметил Буданов.

В то же время глава ОП прокомментировал усиление российских атак на мостовую инфраструктуру Киева.

По его словам, эти удары вкладываются в военную логику врага, который пытается нанести максимальные потери и усложнить логистику для фронта.

Несмотря на массированность атак, Буданов подчеркнул, что столичные переправы выстояли.

"Посмотрите с другой стороны. Нанесли очень много ударов. Мосты стоят. Да, есть проблемы, есть ограничения. Но они стоят. А Крымский - нет", - резюмировал руководитель Офиса президента.