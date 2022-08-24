Буданов оцінив можливість вторгнення Білорусі в Україну

"Я особисто постійно всі ці місяці, а сьогодні у нас рівно півроку війни, кажу, що нічого з Білорусі не буде. І знову повторюю вам, що зараз особливої якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди, а це розміщення певних систем озброєння РФ на території Білорусі, інших загроз немає", - заявив Буданов.

За його словами, всі чутки про можливий напад - це інформаційно-психологічна операція впливу країни-агресора на українців.

При цьому Буданов підкреслив, що системи С-300, які зосереджені на білорусько-українському кордоні, не становлять загрози, оскільки дальність їх вогню становить 35 кілометрів.