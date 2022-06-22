Буданов оцінив загрозу нападу Білорусі: "Заспокойтеся, ситуація під контролем"

"На даному етапі жодної загрози з білоруського боку немає. Це я з абсолютною впевненістю можу вам сказати. Заспокойтеся, ситуація під контролем. У Білорусі тривають і військові збори, і навчання, і укріплення кордону. Проходить зараз цілий комплекс дій воєнного призначення, але вони не направлені проти України на даному етапі", - заявив глава розвідки.

Як зазначив Буданов, якщо білоруське керівництво все ж вирішить напасти на Україну, то українські військові про це відразу ж будуть знати та почнуть вживати "адекватні дії".