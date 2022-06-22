Буданов оцінив загрозу нападу Білорусі: "Заспокойтеся, ситуація під контролем"

Станом на сьогодні загрози нападу білоруських військ на Україну немає.
Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
"На даному етапі жодної загрози з білоруського боку немає. Це я з абсолютною впевненістю можу вам сказати. Заспокойтеся, ситуація під контролем. У Білорусі тривають і військові збори, і навчання, і укріплення кордону. Проходить зараз цілий комплекс дій воєнного призначення, але вони не направлені проти України на даному етапі", - заявив глава розвідки.
Як зазначив Буданов, якщо білоруське керівництво все ж вирішить напасти на Україну, то українські військові про це відразу ж будуть знати та почнуть вживати "адекватні дії".
Нагадаємо, в Міноборони розповіли, скільки білоруських військ зосереджено на кордоні з Україною.
Крім того, в Міноборони оцінювали ризик нападу з боку Білорусі та Придністров'я.
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