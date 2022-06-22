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Буданов про звільнення захисників Маріуполя: обмін буде поетапним

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Іван Носальський

Українські розвідники продовжують працювати над визволенням захисників Маріуполя. Планується поетапний обмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова під час телемарафону.

"Йдеться про поетапний обмін. Це не буде обмін за один раз, буде кілька етапів. Невеликі обміни відбуваються постійно. Найближчим часом ми сподіваємося звільнити більш менш значну кількість наших полонених. Про це повідомимо у ЗМІ", - наголосив він.

За словами Буданова, зараз розвідка має майже всю інформацію про бійців, які захищали Маріуполь.

"Основна частина людей у ​​таборі для військовополонених у селі Оленівка. Періодично певні люди вивозяться звідти для проведення слідчих дій", - розповів начальник ГУР, роз'яснивши чутки про вивезення командирів "Азова" до московського СІЗО.

Нагадаємо, раніше в росЗМІ з'являлася інформація про те, що російські окупанти вивезли полонених командирів полку "Азов" до СІЗО “Лефортово”, яке знаходиться у Москві.

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АзовстальМаріупольГлавное управление разведкиКИрило БудановОбмін полоненимиВійна Росії проти України