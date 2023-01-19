Буданов назвал имя агента, предупредившего разведку о вторжении

Издание опубликовало материал "Российский шпион или украинский герой?", в котором описало роль Киреева. СМИ отмечает, что украинского банкира не заинтересовала карьера на Западе. Он стал работать с активами братьев Андрея и Сергея Клюевых из семьи Януковича, которые сбежали из Украины в РФ в 2014 году.

Буданов отмечает, что Киреев наладил связи с европейскими разведывательными службами, а также с российскими военными и чиновниками. В связи с этим ему предложили работать с Главным управлением разведки.

Предупреждение о нападении

Руководитель ГУР заявил, что именно Киреев 23 февраля предупредил разведку о нападении. Он передал данные от российских источников, которые помогли подготовиться к обороне столицы. Буданов объяснил, что Киреев указал, что россиян высадятся в аэропорту "Антонов" в Гостомеле. Подсказка Киреев "дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перекинуть войска для противодействия российскому наступлению".

"Если бы не господин Киреев, вероятнее всего, Киев был бы взят", - сказал Буданов.

По словам Буданова, осенью 2021 года, когда США предупреждали о вторжении, Киреев подтвердил планы Москвы. Поэтому глава военной разведки начал бить тревогу.

Переговоры

Буданов также отметил, что в первые дни войны, когда Украина и Россия согласились на переговоры, он предложил Кирееву присоединиться к переговорной группе. Банкир предупредил, что ему рискованно появляться в составе украинской делегации, ведь он раскроется как агент. Но потом Киреев согласился.

"К сожалению, ситуация тогда была критической, и нам пришлось идти на риск", - объяснил разведчик.

На второй раунд переговоров, 3 марта, руководитель ГУР также настоял, чтобы Киреев уехал в Беларусь.

Гибель

Буданов отметил, что в ночь перед переговорами банкиру позвонили по телефону из офиса руководителя контрразведки СБУ Александра Поклада. Кирееву предложили встретиться для обсуждения некоторых вопросов.

По данным издания, Киреев отправился на киевский вокзал со своей личной охраной и агентами ГУР, чтобы отправиться в Беларусь.

"Он сказал охранникам, что его могут арестовать по дороге. Группа выехала в центр Киева и остановилась возле Софийского собора. Подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ и приказали военным, разведчикам и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева направили в микроавтобус, а его охрана лежала на полу. Приблизительно через 90 минут к месту обнаружения тела Киреева были вызваны сотрудники ГУР", - отмечает издание.

Стоит отметить, по данным СМИ, у СБУ якобы было доказательства государственной измены Киреева, в том числе записи телефонных разговоров. Но ГУР заявляет, что Киреев "погиб во время выполнения спецзадачи".

Позже Владимир Зеленский наградил его посмертной медалью "за особый вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности". Киреева похоронили рядом с первым министром иностранных дел Украины.

СБУ и Госбюро расследований на момент выхода материала не ответили на запросы издания.