Буданов о количестве российских пленных в Украине: обменный фонд есть и он растет

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что не может назвать точное количество военнопленных РФ в Украине, но обменный фонд есть и он продолжает увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова в ходе брифинга .

"Я не могу дать точную цифру, вы должны понять меня (чтобы не помешать организации обмена, - ред.)… Могу сказать, что обменный фонд у нас есть и он растет. Успешное контрнаступление дает возможность пополнить обменный фонд", - подчеркнул начальник ГУР.

При этом, по его словам, рост количества российских пленных в ходе недавнего контрнаступления ВСУ не повлиял на обмен между Украиной и РФ, поскольку процесс подготовки к нему начался еще до наступательных действий.