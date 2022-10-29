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Буданов дал прогноз, когда украинские войска освободят Херсон

Фото: глава Главного управления разведки Кирилл Буданов (facebook com DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова изданию The Drive.

"Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца", - рассказал он.

По словам Буданова, ВСУ пытаются окружить город и изолировать российские войска.

"Это именно то, что мы пытаемся сделать. Но внешне они противостоят. Они пытаются помешать нашему движению вперед, и вы должны понимать, что бои идут ежедневно", - добавил он.

При этом глава украинской разведки подтвердил предположение журналиста о том, что "битва за Херсон будет кровавой", но ВСУ пытаются облегчить ситуацию, насколько это возможно, но, по мнению Буданова, "это не обойдется без борьбы".

В этом же интервью Буданов заявил, что в оккупированном Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные. По предварительным оценкам, группировка российских войск на южном направлении насчитывает около 40 тысяч человек.

Ранее Буданов прогнозировал, что ВСУ могут до конца 2022 деоккупировать Херсон от российских захватчиков.

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