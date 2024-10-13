Любые нападения на миротворцев в Ливане могут быть военным преступлением, - генсек ООН

Соответствующее предупреждение со стороны генсека ООН озвучил в воскресенье представитель Организации Стефан Дюжаррик.

Это стало крайним обвинением Израиля в недавних нападениях на миротворческую миссию ООН в Ливане, известное как UNIFIL. В результате были ранены по меньшей мере трое "голубых шлемов".

"Миротворцы UNIFIL остаются на всех позициях, а флаг ООН продолжает развеваться", - заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш отмечает, что персонал UNIFIL и его помещения не должны быть целями для атак или нападений.

"Нападения на миротворцев являются нарушением международного права, включая международное гуманитарное право. Они могут стать военными преступлениями", - сказал спикер генсека ООН.

Что предшествовало

Как говорится в релизе на сайте ООН, в воскресенье утром танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "силой ворвались на позиции Организации Объединенных Наций в южном Ливане".

"Причем миротворцы ООН в том же месте также пострадали от дыма после нескольких обстрелов поблизости, сообщили Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL)", - рассказали в Организации.

По данным Миссии, два танка ЦАХАЛ "Меркава" уничтожили главные ворота и вошли на позиции базы, когда миротворцы находились в укрытиях. Также отмечается, что израильские военные "несколько раз требовали, чтобы база выключила свет".

В тот же день 15 миротворцев в лагере "испытали последствия" - имели раздражение кожи и желудочно-кишечных реакций - от дыма после падения нескольких снарядов на расстоянии 100 метров неподалеку.

Миссия ООН в Ливане и операция Израиля против "Хезболлы"

Напомним, ранее в Армии обороны Израиля призвали миротворцев ООН отойти подальше от района, где ЦАХАЛ проводит наземную военную операцию против боевиков "Хезболла" в Ливане на юге страны.

Между тем, руководитель миротворческой миссии ООН Лакруа заявил, что миротворцы в Ливане остаются на своих позициях. В Организации подчеркнули, что "стороны обязаны уважать безопасность миротворцев".

Как сообщалось ранее, миротворцы ООН действуют между рекой Литани на севере и "Голубой линией" на юге. Согласно информации на веб-сайте, миссия насчитывает более 10 тысяч человек - военнослужащих из 50 стран и около 800 гражданских сотрудников.

Недавно в Госдепе США заявили, что Вашингтон не хочет, чтобы миротворцы ООН в Ливане подвергались опасности любым способом, включая с нападениями со стороны Израиля.

Вчера стало известно, что на юге Ливана получили ранения двое миротворцев миссии ООН в результате израильского удара во время боев с боевиками "Хезболлы". Взрывы раздались около базы "голубых шлемов".

12 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев с юга Ливана. Он заявил, что боевики "Хезболлы" используют их как живой щит.