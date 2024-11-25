В Буче начали устанавливать новогоднюю елку (фото)

Буча готовится к зимним праздникам. На Киевской площади началось установление главной новогодней елки города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Бучасервис".
"В канун Дня Святого Николая город готовит особый сюрприз для самых маленьких жителей - главную новогоднюю красавицу, которая украсит центральную площадь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новогодняя елка устанавливается исключительно при поддержке меценатов, объединивших усилия, чтобы подарить городу частицу праздника, не используя средства местного бюджета.
Елку украсят игрушками, уже ставшими символом бучанских праздников в прошлом году.
"Совсем скоро наша елка засияет огнями и подарит радость малышам! Следите за нашими обновлениями - время торжественного открытия сообщим впоследствии", - подчеркнули в коммунальном предприятии.
День Святого Николая, Рождество и Новый год уже на пороге. Украинские города, несмотря на сложности, вызванные войной, готовятся к празднованию, чтобы подарить гражданам ощущение праздника в очень трудные для страны времена.
Ранее мы уже рассказывали о том, как Киев, столица Украины, готовится к зимним праздникам. КГГА уже согласовала установку елки на Софийской площади, но окончательное решение по ее монтажу будет принимать военная администрация Киева.
Харьков тоже хочет подарить праздник своим горожанам. Новогодняя елка, которую уже установили в подземке, очаровывает своей красотой. Вскоре к ней прибавят другие праздничные инсталляции.
О праздничных традициях, истории новогодней елки - читайте в материале РБК-Украина.
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