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Навіть після Бучі. Деякі країни ЄС досі не наважились обмежити купівлю енергоносіїв у РФ, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський розкритикував європейських лідерів, які досі не ввели ембарго на енергоносії з Росії. Він наголосив, що навіть звірства в Бучі не змусили ЄС піти на цей крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час звернення до парламенту Литви.

"Євросоюз обговорює вже шостий пакет санкцій проти Росії за війну і досі не відомо, чи опиниться під санкціями нафта. Навіть після побачених масових вбивств в Бучі та інших містах деякі країни ЄС ніяк не можуть визначитись, коли ж вони хоча б суттєво обмежать купівлю російських енергоносіїв. Сотні європейських компаній і банків не тільки досі не відмовилися працювати на російському ринку, але й демонструють відверту зневагу у відповідь на вимоги перестати фінансувати через свої податки, через свої акцизи воєнну машину РФ", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Польща заявила про намір заборонити постачання російських енергоносіїв у найближчі місяці. Під заборону потрапить імпорт газу та вугілля з РФ.

Згодом брюссельський журналіст Рікард Йозвяк спрогнозував появу пакету з ембарго на нафту після Великодня.

Втім, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів про відсутність згоди країн-членів на запровадження санкції на російські газ і нафту.

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