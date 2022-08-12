Фото: под Бучей нашли тело мужчины, которого расстреляли во время оккупации (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Бучанской общине было найдено тело мужчины, которого расстреляли во время оккупации города российской армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бучанского городского совета.

Городские власти сообщили, что пеший патруль добровольческого формирования Бучанской территориальной общины нашел тело местного жителя. Его нашли в лесу ближе к обочине дороги Блиставиця-Здвиживка. Данные погибшего установлены и известно, что он был жителем Киева, которого россияне расстреляли во время оккупации города. Также городской совет сообщает, что его дочь похитили оккупанты и вывезли на территорию Беларуси в конце февраля. По факту обнаружения тела начато расследование.