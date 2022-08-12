Под Бучей нашли тело мужчины, которого расстреляли во время оккупации
В Бучанской общине было найдено тело мужчины, которого расстреляли во время оккупации города российской армией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Бучанского городского совета.
Городские власти сообщили, что пеший патруль добровольческого формирования Бучанской территориальной общины нашел тело местного жителя. Его нашли в лесу ближе к обочине дороги Блиставиця-Здвиживка.
Данные погибшего установлены и известно, что он был жителем Киева, которого россияне расстреляли во время оккупации города. Также городской совет сообщает, что его дочь похитили оккупанты и вывезли на территорию Беларуси в конце февраля.
По факту обнаружения тела начато расследование.
Напомним, что в июне неподалеку Бучи, обнаружили массовое захоронение гражданских. Они погибли от рук российской армии.
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