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У Бучі виявили понад 400 тіл убитих окупантами жителів

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Буча, Вівторок 12 квітня 2022 16:55
У Бучі виявили понад 400 тіл убитих окупантами жителів Фото: у Бучі виявили понад 400 тіл убитих окупантами жителів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Мер Бучі Анатолій Федорчук повідомив, що в місті виявили 403 тіла мирних жителів, які були вбиті російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Маємо 403 тіла, по-звірячому закатовані, вбиті. Сьогодні о 10 розпочали відкриття, другої могили масового поховання - 56 тіл, плюс 4 приватні могили", - повідомив Мер Бучі.

Він додав, що в місті продовжують працювати сапери. Зокрема, по лісосмугах і лісах.

"Сподіваємося, хто пропав безвісти живі, але швидше за все, тіла знайдемо між населеними пунктами. Жителі бачили, як їх вивозили в ці місця", - зазначив Федорчук.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до"різанини в Бучі".

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