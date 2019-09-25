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Бубка переобраний на посаду віце-президента IAAF

Новини » Спорт    25.09.2019 - 20:12
Бубка переобраний на посаду віце-президента IAAF
Фото: Сергій Бубка (noc-ukr.org)

Голова НОК України і далі працюватиме в міжнародній організації

Українця Сергія Бубку переобрали на посаду віцепрезидента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) терміном на 4 роки. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Відповідне рішення було ухвалено на конгресі в Досі (Катар), де відбулися вибори керівного органу організації.

"Українець отримав 139 голосів від національних федерацій країн, які брали участь в голосуванні. Це перший результат серед одинадцяти претендентів на чотири посади віце-президентів асоціації", - мовиться у повідомленні НОК України.

Окрім того, президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій переобраний британець Себастьян Коу (203 голоси).

Уперше Бубка був віцепрезидентом IAAF у 2007-2011 роках. У 2015-2019 роках він працював першим віце-президентом асоціації. Бубка очолює Національний олімпійський комітет з 2005 року.

Нагадаємо, президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко увійшов до складу виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

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