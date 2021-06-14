У Брюсселі завершився саміт НАТО: головні тези спільної заяви Альянсу

Членство України в НАТО

Лідери держав Альянсу не обійшли стороною питання вступу України в НАТО. На саміті було підтверджено обіцянку прийняти Україну через виконання Плану дій щодо членства в НАТО. Водночас в НАТО наполягають на впровадженні реформ в Україні.

Відносини з Росією

На саміті НАТО підтвердили відкритість Альянсу до діалогу з Росією в рамках Ради Росія-НАТО. Водночас лідери держав НАТО вважають, що Росія продовжує використовувати агресивну та безвідповідальну ядерну риторику.

НАТО також закликало Росію виключити Чехію та Сполучені Штати Америки з так званого "списку недружніх країн".

Конфлікт в Україні

Лідери держав НАТО закликали Росію припинити фінансово та військово підтримувати бойовиків на Донбасі. Саміт НАТО також підтвердив повну підтримку діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території України.

Посилення НАТО

Саміт НАТО домовився укріплювати та модернізувати структуру сил Альянсу, щоб задовольнити сьогоднішні та майбутні потреби у стримуванні та обороні.

Космічна оборона

Лідери НАТО заявили, що напади на космічний об'єкт або з космосу, або всередині космосу становлять загрозу безпеці Альянсу. Тому такі напади можуть призвести до застосування 5-ї статті статуту НАТО про колективний захист. Однак рішення про застосування цієї статті будуть ухвалюватися індивідуально.

Контроль озброєння

Країни НАТО висловили прихильність контролю над озброєннями та пообіцяли укріплювати та зміцнювати його в Європі. НАТО також закликало Росію виконувати свої зобов'язання щодо контролю над озброєннями.

Китай

На саміті НАТО висловили бажання підтримувати конструктивний діалог з Китаєм там, де це можливо. НАТО вітає можливість взаємодії з Китаєм у сферах, які мають відношення до Альянсу, та щодо спільних проблем. НАТО хоче взаємної прозорості та розуміння.

Білорусь

Лідери держав НАТО підтримали прозоре розслідування ситуації з примусовою посадкою літака Ryanair в Білорусі та підтримали санкції, які були впроваджені проти режиму Лукашенка партнерами Альянсу. НАТО також закликало Білорусь поважати норми гуманітарного права та звільнити всіх політичних в'язнів.

Стратегія НАТО-2030

Лідери держав НАТО доручили генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу розробити стратегію Альянсу на період до 2030 року. Цю стратегію планують затвердити на майбутньому саміті, який пройде в Іспанії.