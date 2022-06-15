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У Брюсселі стартувала третя зустріч у форматі "Рамштайн": що може отримати Україна

Фото: у Брюсселе стартував "Рамштайн-3" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Третя зустріч Контактної групи з оборони України стартувала у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Учасники засідання обговорять подальшу військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони в Twitter.

На засіданні присутні глави оборонних відомств із понад 45 країн, зокрема очільник Пентагону Ллойд Остін та український міністр оборони Олексій Резніков.

Також Україну у Брюсселі представляються заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк та представник військової розвідки Вадим Скібіцький.

Що може отримати Україна?

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена готує військову допомогу Україні у розмірі 650 млн доларів. Зокрема, українські військові можуть отримати протикорабельні ракети Harpoon, супутникове обладнання, тепловізійну оптику нічного бачення. Також частина коштів піде на навчання.

Крім того, очікується, що сьогодні Німеччина оголосить про передачу Україні реактивних систем залпового вогню Mars II. Йдеться про три одиниці даної техніки, це менше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, що перша зустріч у даному форматі пройшла в кінці квітня на військовій базі США "Рамштайн" в Німеччині.

Наступне засідання щодо оборони України пройшло вже 23 травня. На ньому були присутні представники понад 40 країн.

Сьогодні перед початком засідання глава Пентагону Ллойд Остін закликав не послаблювати постачання зброї Україні.

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НАТОБрюссельЗброя з СШАВійськова допомога