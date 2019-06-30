У Брюсселі сьогодні пройдуть вибори голови Єврокомісії

У Брюсселі в неділю, 30 червня, лідери держав-членів Євросоюзу прибудуть на саміт для спроби обрати нового голову Єврокомісії, який має змінити Жана-Клода Юнкера, а також має відбутись призначення кандидатів на інші керівні посади в інституціях ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що перед самітом ввечері заплановані консультації, серед яких голова Європейської ради Дональд Туск має вперше зустрітись з керівниками груп Європарламенту.

Також представники двох найбільших європейських політичних сил мають зустрітись окремо - члени консервативної Європейської народної партії та соціал-демократи проведуть зустріч у другій половині дня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на саміті Європейської ради 20 червня лідерам Євросоюзу не вдалося обрати нового главу Європейської комісії. Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що нікому з кандидатів не вдалося набрати більшість голосів.

Нагадаємо, що головний претендент на посаду глави Єврокомісії вибув з гонки. Вебер вважався головним претендентом на посаду очільника Єврокомісії, однак під час голосування він та ще двоє провідних кандидатів не змогли отримати достатньої підтримки європейських лідерів.