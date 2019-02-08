Адвокат Сущенка розповів про умови утримання політв'язня

Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Український консул зможе відвідати Сущенка у другій половині лютого

Громадський захисник незаконно ув'язненого в Росії журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін побував у підзахисного в колонії в 50-й день його народження. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Украінформ.

"Побував сьогодні у Романа Сущенка, передав йому вітання, розповів про поточні новини, про виставки його робіт, які заплановані у Варшаві, Парижі. Звичайно, йому дуже приємно було це почути. Роман просив подякувати всім за проявлену увагу", - сказав Фейгін.

Захисник також повідомив, що побутові умови у Сущенка кращі, ніж були спочатку. Він знаходиться в теплому, безпечному приміщенні, має доступ до окропу, може здійснювати телефонні дзвінки. Роману передали пензлі й фарби, так що він тепер може займатися улюбленою справою.

За словами Фейгіна, український консул у Москві Альберт Черніюк, ймовірно, зможе відвідати Сущенка у другій половині лютого.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна продовжує боротися за звільнення всіх політв'язнів в РФ і заручників на окупованих територіях.

Також Рада асоціації закликала негайно звільнити Олега Сенцова і всіх громадян України, які були незаконно затримані і поміщені на Кримському півострові і в Росії