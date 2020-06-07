У Брюсселі протести переросли в масові заворушення: поліція застосувала газ

У столиці Бельгії Брюсселі 7 червня пройшли акції протесту проти расизму і поліцейського насильства. Між демонстрантами та правоохоронцями сталися сутички.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що в результаті зіткнень з демонстрантами поліція застосувала сльозогінний газ і використовувала водяну гармату. Демонстранти в свою чергу закидали правоохоронців камінням. В результаті були пошкоджені магазини і кілька поліцейських автомобілів. Повідомляється, що деякі демонстранти були затримані.

Протести відбувалися в одному з африканських районів Брюсселя. Учасники акції вийшли з плакатами "Я не можу дихати", "Досить вбивати чорних людей".

Зазначимо, хвиля протестів почалася в США наприкінці травня, коли в результаті затримання поліцейськими загинув афроамериканець Флойд Джордж. У результаті В багатьох американських містах люди вийшли на акції проти насильства поліцейських, які переросли в масштабні заворушення. Пізніше заворушення пройшли у багатьох європейських містах.

Раніше РБК-Україна писало, що під час заворушень у Лондоні (Великобританія) були поранені кілька десятків поліцейських.

Також повідомлялося, що у Німеччині в результаті протестів, які переросли у заворушення, були затримані понад 90 осіб, поранення отримали близько 30 правоохоронців.