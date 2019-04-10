У Брюсселі проходить екстрений саміт Євросоюзу за новою відстрочення Brexit

Лідери країн Європейського союзу зібралися на екстрений саміт у Брюсселі на рахунок питання про нову відстрочку Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Лідери країн Європейського союзу заслухали прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей. Британський прем'єр просила відкласти вихід Великобританії з ЄС до 30 червня. Щоб отримати відстрочку, Терези Мей потрібно заручитися підтримкою кожної держави - члена ЄС. При цьому вони, щоб захистити свої інтереси, можуть висунути жорсткі умови щодо будь-якого подовження періоду переговорів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що країни Євросоюзу чекають пояснень від Великобританії щодо необхідності продовження строків Brexit.

Зазначимо, країни-члени Європейського союзу раніше заявили, що готові надати Великобританії тривалу відстрочку для її виходу з ЄС. Незважаючи на те, що сама Мей заявила, що попросить відкласти Brexit тільки до 30 червня, офіційні особи і спостерігачі очікують, що 27 лідерів Євросоюзу розглянуть більш тривалий "гнучке" продовження відстрочки до 2020 року.