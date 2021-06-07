У Брюсселі оголосили про скасування масочного режиму

Влада Брюсселя прийняла рішення скасувати обов'язкову вимогу носити медичні маски на вулиці. Вимога буде скасована з середи, 9 червня.

Про це заявив бургомістр Брюсселя Філіп Клоз у Twitter.

Бургомістр також закликав городян залишатися уважними і відповідальними.

"Вакцинація триває, і число хворих знижується починаючи з 9 червня носіння маски на відкритому повітрі, за винятком жвавих торгових вулиць, більше не буде обов'язковим", - написав він.

Нагадаємо, раніше уряд Бельгії прийняв рішення послабити карантин в країні з 9 червня. Зокрема, бари і ресторани будуть відкриті до 23:30.

Крім того, влада Бельгії має намір скасувати майже всі карантинні обмеження, які діють в країні, до кінця червня.

Додамо, що наприкінці березні Брюссельський суд першої інстанції зобов'язав уряд Бельгії скасувати карантинні обмеження. Суд фактично заявив, що правова основа, на якій базуються рішення уряду, недійсна.