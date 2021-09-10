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В Брюсселі до барів та ресторанів пускатимуть з COVID-паспортами

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Брюссель, П'ятниця 10 вересня 2021 12:07
В Брюсселі до барів та ресторанів пускатимуть з COVID-паспортами Фото: в Брюсселі до барів та ресторанів пускатимуть з COVID-паспортами (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Брюсселі почнуть вимагати паспорти вакцинації від коронавірусу або негативний результат ПЛР-тесту при вході до барів та ресторанів. Обмеження почне діяти з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Так званий COVID-паспорт (Covid Safe Ticket) матиме QR-код, за яким зчитуватиметься інформація щодо проведених щеплень, також документ міститиме дані про тестування на коронавірус.

Однак місцева влада зазначає, що дана вимога може розширитися на низку інших сфер, це залежатиме від того, "як буде розвиватися ситуація з COVID-19 в місті".

Наразі в Брюсселі рівень вакцинації значно нижче, ніж в решті частини країни.

Якщо в Бельгії загалом щеплено 83% дорослого населення, то в Бельгії цей показник становить лише 62,5%.

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