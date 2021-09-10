В Брюсселе в бары и рестораны будут пускать с COVID-паспортами

В Брюсселе начнут требовать паспорта вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста при входе в бары и рестораны. Ограничение начнет действовать с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Так называемый COVID-паспорт (Covid Safe Ticket) будет иметь QR-код, по которому будет считываться информация о проведенных прививках, также документ будет содержать данные о тестировании на коронавирус.

Однако местные власти отмечают, что данное требование может расшириться на ряд других сфер, это будет зависеть от того, "как будет развиваться ситуация с COVID-19 в городе".

Сейчас в Брюсселе уровень вакцинации значительно ниже, чем в остальной части страны.

Если в Бельгии в целом привито 83% взрослого населения, то в Бельгии этот показатель составляет лишь 62,5%.