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В Брянске жалуются на "прилеты", снова попали по заводу "Кремний ЭЛ"

Четверг 07 сентября 2023 22:05
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В Брянске жалуются на "прилеты", снова попали по заводу "Кремний ЭЛ" Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В российском Брянске снова ноют из-за ударов. Якобы беспилотник атаковал одно из крупнейших предприятий микроэлектронники в России "Кремний ЭЛ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское интернет-издание Mash.

Как пишет издание, по словам губернатора Брянска, один из промышленных объектов города был атакован беспилотниками.

"По нашей информации, речь идет о заводе "Кремной ЭЛ" - одном из крупнейших предприятий микроэлектроники в России", - пишет Mash.

Отмечается, что пострадавших в результате удара нет. Между тем, на месте удара возник пожар, спасатели работают.

Чем "Кремный ЭЛ" важен для россиян?

Стоит напомнить о том, что в ночь с 29 на 30 августа, российский производитель микроэлектроники "Кремний ЭЛ" уже попадал под удары. В частности, согласно неофициальным источникам, в результате этого произошел пожар на одном из цехов.

Как рассказывало Defense Express, атака в конце лета вряд ли способна вывести из строя завод, однако дальность от границы до "Кремния ЭЛ" составляет всего 110 км, в связи с чем он находится в пределах поражения некоторых дальнобойных средств. В частности уничтожение завода может иметь более положительный результат для Украины.

Российская Федерация вливала миллиарды в развитие предприятия, которое является стратегически важным для террористов в опытно-конструкторских работах "Агрофон", "Агрономия" и "Силовик-5", которые не имеют никакого отношения к агрономии или электросетям.

"Речь идет о части российской федеральной программы "Альтернатива" по разработке новых РЛС на активных фразированных решетках с использованием новой элементной базы, которые предназначены для ПВО, самолетов, кораблей и т.д.", - пояснило издание.

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