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В Брянской области подорвали вышку сотовой связи, возникли проблемы с интернетом, - росСМИ

Иллюстративное фото: в Брянской области подорвали вышку сотовой связи, возникли проблемы с интернетом (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Вышку сотовой связи подорвали в селе Новые Юрковичи Брянской области. Россия традиционно обвиняет в этом украинских военных, не приводя никаких доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

СМИ утвердждают, что на Новые Юрковичи якобы сбросили два снаряда с беспилотника около 11:00.

У местных жителей возникли проблемы с сотовой связью и интернетом.

При этом никто не пострадал.

Чрезвычайные ситуации в России

В приграничных и отдаленных регионах России в последнее время довольно часто сообщают о взрывах, якобы атаках дронов, пожарах и прочее.

В частности, чрезвычайные ситуации случаются на электроподстанциях или вышках связи.

Так, 11 августа в Калуге вспыхнул пожар на электрической подстанции. Населенные пункты, подключенные к ней, остались без света.

А сегодня мощный пожар вспыхнул в порту Новороссийска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Российская ФедерацияБрянская область