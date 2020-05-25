Brussels Airlines почне здійснювати рейси 15 червня

Фото: літак (wikipedia.orgSiwtme)

До 31 серпня будуть здійснюватися 240 рейсів щотижня

Авіакомпанія Brussels Airlines оголосила про поступове відновлення польотів. Оприлюднено графік рейсів на літо.

Про це повідомляє Aviation news.

Зазначається, що після перерви в 12 тижнів бельгійська авіакомпанія знову почне здійснювати рейси 15 червня.

Як очікується до 31 серпня буде здійснюватися 240 рейсів щотижня, обслуговуючи 59 пунктів призначення в 33 країнах.

"Перевізник планує почати з обмеженої пропозиції рейсів, які будуть будуватися поетапно, залежно від попиту на ринку і обмежень на поїздки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, німецький авіаконцерн Lufthansa у другій половині червня збирається запустити рейси з Франкфурта-на-Майні, літаки почнуть літати приблизно за 20 напрямками.

Як повідомляло РБК-Україна, Lufthansa очікує, що у зв'язку з пандемією коронавірусу більше чверті літаків компанії не будуть використовуватися до кінця 2022 року.

Також польоти в червні відновлює турецька авіакомпанія Turkish Airlines.

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Автор: Виталина Благодатова