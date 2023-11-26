Бровары остались без водоснабжения: когда восстановят

В результате аварийной ситуации на канализационно-насосной станции, большая часть Броваров Киевской области осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Броваров Игоря Сапожко.

"В связи с аварийной ситуацией на одной из канализационно-насосных станций, будет перекрыто водоснабжение по всему городу, кроме района Торгмаш", - пишет городской голова.

По словам Сапожко, водоснабжение было перекрыто во всем городе, кроме района Торгмаг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 ноября, в результате чрезвычайной ситуации Никополь Днепропетровской области остался без воды. В частности, из-за боевых действий в еще одном районе региона были повреждены два вводных газопровода.

Также недавно в Голосеевском районе Киева прорвало трубу с горячей водой в результате чего кипяток залил всю улицу и полностью затопил подземный переход.

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