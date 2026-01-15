Бровары пытаются выйти на более оптимистичный график отключений света, - мэр

Удары по энергетике Киевщины

Российские войска в последнее время усилили удары по критической инфраструктуре Киева и области. Так, в ряде населенных пунктов левобережной части области до сих пор остается критическая ситуация со светом.

Так, по данным Минэнерго, самой сложной ситуация со светом остается в столичном регионе - Киеве и области. в столичном регионе.

Во многих общинах обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно.

Чтобы улучшить ситуацию жителей громады с доступом к электроэнергии, в Броварах и ряде других районных центров с 10 января заработали первые "Вагоны несокрушимости" от "Укрзализныци". Это фактически те же самые "пункты несокрушимости", но на базе пассажирских вагонов, которые взяты из нерабочего парка железнодорожных перевозок.