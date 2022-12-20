В Броварах начал появляться свет: список улиц

По состоянию на 18:00 есть информация о подключении потребителей в Броварах по улицам:

Героев Украины

Независимости

Лагуновой Марии

Шевченко

Билана Александра

Героев УПА

Грушевского Михаила

Малевича Казимира

Черных запорожцев

Киевская

Ярослава Мудрого

Героев Небесной сотни

Симоненко

Мельника Михаила.

Также сообщается, что сегодня, 20 декабря, свет частично появился в населенных пунктах Требухов и Княжичи Киевской области.

Мэр Броваров также предупредил, что энергетики постепенно подключают улицы города и близлежащие населенные пункты, потому не рекомендуется при возобновлении подачи света включать все бытовые приборы одновременно во избежание перегрузок в энергосистеме.