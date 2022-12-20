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В Броварах начал появляться свет: список улиц

Фото: в Броварах начал появляться свет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Броварах и населенных пунктах громады энергетики постепенно восстанавливают энергоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

По состоянию на 18:00 есть информация о подключении потребителей в Броварах по улицам:

  • Героев Украины
  • Независимости
  • Лагуновой Марии
  • Шевченко
  • Билана Александра
  • Героев УПА
  • Грушевского Михаила
  • Малевича Казимира
  • Черных запорожцев
  • Киевская
  • Ярослава Мудрого
  • Героев Небесной сотни
  • Симоненко
  • Мельника Михаила.

Также сообщается, что сегодня, 20 декабря, свет частично появился в населенных пунктах Требухов и Княжичи Киевской области.

Мэр Броваров также предупредил, что энергетики постепенно подключают улицы города и близлежащие населенные пункты, потому не рекомендуется при возобновлении подачи света включать все бытовые приборы одновременно во избежание перегрузок в энергосистеме.

Как сообщалось, ситуация с электроснабжением в Киевской области остается критической.

Напомним, 19 декабря, утром оккупанты ударили по Киеву и Киевской области при помощи дронов.

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Киевская областьБровары