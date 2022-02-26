У Броварах цивільних закликають не виходити на вулицю без жовтої стрічки на руці

"Звертаюсь до цивільного населення Броварської громади! Сьогодні виключно усі мешканці Броварського району під час перебування на вулиці мають ідентифікувати себе жовтою стрічкою на лівій руці!", - написав він.

Мер також закликав не виходити без нагальної потреби з дому.

"Ситуація надзвичайно серйозна! Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району!" - додав Сапожко.

Раніше РБК-Україна писало, що в Броварах внаслідок обстрілів загинула одна людина.

Додамо, що українські війська в Києві знищили колону РФ на станції метро "Берестейська", коли противник зробив атаку на військову частину - були ліквідовані ворожі 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектом і танк.