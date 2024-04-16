Нардепа будут судить за смертельное ДТП в Житомирской области

Народного депутата Украины будут судить за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть. Дело направлено в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram .

По версии следствия, 3 ноября 2023 года около 10:00 на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Березовка автомобиль под управлением народного депутата Украины совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая перебегала дорогу.

"Обвиняемый нарушил ПДД и превысил разрешенную максимальную скорость, допустив наезд", - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП с участием нардепа Николаенко

Напомним, 3 ноября 2023 года в Житомирской области на трассе Киев-Чоп народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

Как выяснилось, за рулем оказался народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. По данным ряда СМИ, в автомобиле он находился вместе со своей супругой. Позже сам депутат подтвердил, что стал участником ДТП в Житомирской области, где погибла 18-летняя девушка.