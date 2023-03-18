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В Броварах мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной ТРЦ, его задержали

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Бровары, Суббота 18 марта 2023 20:20
В Броварах мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной ТРЦ, его задержали Фото: в Броварах мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной ТРЦ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В торговом центре Броваров мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.

"В торговом центре Броваров ранее осужденный молодой человек ворвался в женский туалет. В одной из кабинок напал на женщину, угрожал ножом, пытался совершить сексуальное насилие", - говорится в сообщении.

Однако довести позорное намерение до конца нападающий не смог. Он испугался женщину, которая вошла в туалет следом и попытался убежать.

В Броварах мужчина пытался изнасиловать девушку в уборной ТРЦ, его задержали

Сотрудники и посетители ТРЦ остановили злоумышленника и вызвали полицию. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

За покушение на изнасилование нападающему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Хмельницком полиция задержала 20-летнего парня, который изнасиловал и задушил несовершеннолетнюю девушку. Ее тело обнаружили возле железнодорожного переезда.

Также ранее мы писали, что в Мелитополе, временно захваченном российскими войсками, один из оккупантов прямо на улице приставал к девочке, и пытался ее изнасиловать. Подростка спасли партизаны, ликвидировавшие интервента-педофила.

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