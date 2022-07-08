У Хмельницькому зґвалтували та вбили неповнолітню

У Хмельницькому поліція затримала 20-річного хлопця, який зґвалтував і задушив неповнолітню дівчину. Її тіло знайшли біля залізничного переїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"6 липня 2022 року 20-річний юнак у м. Хмельницькому побачив незнайому дівчину і намагався з нею познайомитися ближче. Коли вона відмовила витягнув з одягу шнурівку, накинув їй на шию, згвалтував і задушив. Тіло 16-річної дівчини знайшли поблизу бездіяльного залізничного переїзду. У скоєному юнак зізнався", - розповіли в ОГП.

Йому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства, спільно з сексуальним насильством (п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України).