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У Хмельницькому зґвалтували та вбили неповнолітню

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 16:09
У Хмельницькому зґвалтували та вбили неповнолітню Фото: у Хмельницькому зґвалтували і вбили неповнолітню (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У Хмельницькому поліція затримала 20-річного хлопця, який зґвалтував і задушив неповнолітню дівчину. Її тіло знайшли біля залізничного переїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"6 липня 2022 року 20-річний юнак у м. Хмельницькому побачив незнайому дівчину і намагався з нею познайомитися ближче. Коли вона відмовила витягнув з одягу шнурівку, накинув їй на шию, згвалтував і задушив. Тіло 16-річної дівчини знайшли поблизу бездіяльного залізничного переїзду. У скоєному юнак зізнався", - розповіли в ОГП.

Йому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства, спільно з сексуальним насильством (п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, в Київській області російські окупанти творили звірства - вони вбивали, ґвалтували, мародерили. Дуже часто жертвами ставали діти. Так, від жорстокості російських солдатів постраждав 11-річний хлопчик. Його зґвалтували на очах у матері.

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Задержание Хмельницький
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