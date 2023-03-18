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У Броварах чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ, його затримали

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Бровари, Субота 18 березня 2023 20:20
У Броварах чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ, його затримали Фото: у Броварах чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У торговельному центрі Броварів чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Головного управління Національної поліції у Київській області Андрія Нєбитова.

"У торговельному центрі Броварів раніше засуджений молодик увірвався до жіночого туалету. В одній із кабінок напав на жінку, погрожував ножем, намагався вчинити сексуальне насильство", - йдеться в повідомленні.

Проте довести ганебний намір до кінця нападник не зміг. Він злякався жінку, яка зайшла у вбиральню слідом і спробував втекти.

У Броварах чоловік намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ, його затримали

Працівники та відвідувачі ТРЦ зупинили зловмисника та викликали поліцію. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За замах на зґвалтування нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Хмельницькому поліція затримала 20-річного хлопця, який зґвалтував і задушив неповнолітню дівчину. Її тіло знайшли біля залізничного переїзду.

Також раніше ми писали, що у Мелітополі, тимчасово захопленому російськими військами, один з окупантів просто на вулиці чіплявся до дівчинки, і намагався її зґвалтувати. Підлітка врятували партизани, які ліквідували інтервента-педофіла.

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