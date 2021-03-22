ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалий

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 14:16
У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалий Фото: наслідки вибуху (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві в одній із квартир Деснянського району стався вибух. В результаті чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Інцидент стався ввечері 21 березня. Близько 21:00 в поліцію повідомили про те, що 59-річний чоловік звернувся в лікарню з пораненнями, які він отримав під час вибуху в своїй квартирі на вулиці Закревського.

Господар у пластиковій тарі змішував невстановлені хімічні речовини, які в результаті синтезу вибухнули. З квартири слідчі вилучили залишки пластику, які направили для проведення експертизи", - повідомили правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями під Києвом в результаті вибуху загинула одна людина. За даними слідства, загиблий намагався підірвати свою знайому, однак вибухівка детонувала у нього в руках.

Також РБК-Україна писало, що в Луганській області підірвався на гранаті чоловік. Справу розслідують теракт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ полиция Вибух
NEWS
Робота транспорту в "червоній зоні": Кабмін може передати повноваження на місця
Робота транспорту в "червоній зоні": Кабмін може передати повноваження на місця
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію