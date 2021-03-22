У Києві стався вибух у квартирі, є постраждалий

У Києві в одній із квартир Деснянського району стався вибух. В результаті чоловік отримав поранення.

Інцидент стався ввечері 21 березня. Близько 21:00 в поліцію повідомили про те, що 59-річний чоловік звернувся в лікарню з пораненнями, які він отримав під час вибуху в своїй квартирі на вулиці Закревського.

Господар у пластиковій тарі змішував невстановлені хімічні речовини, які в результаті синтезу вибухнули. З квартири слідчі вилучили залишки пластику, які направили для проведення експертизи", - повідомили правоохоронці.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.