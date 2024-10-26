"Кривбасс" переиграл ЛНЗ и вернулся в топ-5 УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Кривбасс" – ЛНЗ – 3:1

Голы: Илич, 24, Понедельник, 58, Драмбаев, 90+5 – Наумец, 78

Длительная воздушная тревога отодвинула стартовый свисток более чем на час. Вынужденная задержка пошла на пользу "семенникам", которые первыми создали голевой момент. Это Халайла оказался на ударной позиции после передачи Муравского, но пробил совсем неточно.

Зато команда Юрия Вернидуба реализовала фактически первую возможность забить. Едва прошел экватор тайма, как в объятиях одноклубников оказался Илич. Хорват лучше всех сориентировался на дальней штанге после атаки криворожцев левым флангом и переправил мяч в сетку.

"Кривбасс" продолжил давить. Хозяева едва не оформили мяч в раздевалку – Микитишин решился на удар с дистанции, но Кучеренко сумел его парировать. На старте второй половины центрбек ЛНЗ из пределов штрафной отправил мяч на трибуны.

На 58-й минуте "Кривбасс" удвоил преимущество. На этот раз криворожцам пригодился стандарт. Понедельник сыграл на опережение на ближней штанге после углового и головой пробил Кучеренко.

Хозяева пытались довести счет до разгромного. В частности, дважды в эпицентре событий оказался Ндомбази. Однако в первом случае француз не смог переиграть вратаря, а во втором – попытку нападающего заблокировала оборона черкасчан. Зато все удалось Наумцу в ответ, когда он после передачи Ноникашвили убрал защитника и уложил в дальний угол.

Впрочем, последнее слово в поединке оказалось за "Кривбассом". Роковым стало подключение Кучеренко на угловой. Криворожцы отбились у собственных ворот и убежали в контратаку на чужие, а Драмбаев отправил мяч в незащищенный створ ЛНЗ – 3:1 в итоге.

"Кривбасс" благодаря победе поднялся на 5-е место в турнирной таблице (17 очков). Тем временем ЛНЗ опустился на 6-ю позицию. В активе подопечных Андреса Карраско осталось 15 пунктов.