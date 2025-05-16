Бронирование от мобилизации на предприятиях: будут ли изменения

"Что касается бронирования в целом по нашим отраслям, то у нас это не отличается абсолютно ничем от других. У нас это от 50 до 75%, несмотря на то, что у нас есть такие огромные предприятия, как "Укрзализныця" и так далее", - сказал он.

По его совам, правительство в ближайшее время не планирует существенных изменений в критериях и подходах к бронированию.

"Они очень четко выписаны, цифровизированы, фактически являются чрезвычайно прозрачными, четкими, понятными. Совместно с военными мы очень четко сейчас отслеживаем, как происходит бронирование, кто бронируется, в каких отраслях", - заявил Шмыгаль.

Он сообщил, что для критических предприятий критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса есть соответствующий подход совместно с Министерством обороны, с Генштабом.

"Для предприятий, которые находятся в экономике, платят налоги, держат уровень средней заработной платы выше среднего в отрасли, - соответственно, каждый человек, который получает прозрачную, белую, официальную заработную плату, имеет право быть забронированным в таких предприятиях, которые отнесены к критическим во время военного положения", - добавил он

По его мнению, в принципе, эти критерии удовлетворяют и военных, и экономику.

"Мы существенного пересмотра в ближайшее время не планируем", - констатировал Шмыгаль.