ua en ru
Пн, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

При бронировании нужно учитывать характеристики предприятия, - экономист

Понедельник 11 марта 2024 14:23
UA EN RU
При бронировании нужно учитывать характеристики предприятия, - экономист Фото: при бронировании нужно учитывать характеристики предприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Кроме высокой зарплаты, характеристикой определения количества забронированных работников должно быть само предприятие - сколько налогов оно платит, скольким людям платит зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Института социально-экономической трансформации Илью Несходовского.

"Если у человека есть значительная заработная плата, с которой уплачиваются налоги, это может быть основой для бронирования. Но когда я говорю "значительная", то где-то в размере в три раза выше, чем, например, по средней по Украине. Тогда это абсолютно обоснованно, показать, что конкретный работник ценен для данного предприятия", - подчеркнул Несходовский.

По его словам, очень важно учитывать характеристики предприятий и давать им возможность бронировать больше рабочих в зависимости от этих характеристик, чтобы не создать коллапс в экономике.

"Нужно понимать, что при отсутствии определенного бронирования работников, данное предприятие просто останавливается и не может выполнять свои функции. Именно поэтому должны быть учтены также и характеристики самого предприятия - например, уровень уплаты налогов, уровень средней заработной платы в целом для данного предприятия - чтобы не оказалось, что там 10 работников получают минимальную заработную плату, а один получает трехкратный размер средней заработной платы в Украине", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство готовит новый механизм для бронирования: оно предусматривает привязку не к зарплате рабочих, а к уплачиваемому предприятием объему налогов и его роли в наполнении бюджета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
Это беспокоит. РФ использует на фронте "оружие последней надежды": о чем идет речь
Это беспокоит. РФ использует на фронте "оружие последней надежды": о чем идет речь
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг