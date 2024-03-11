При бронюванні треба враховувати характеристики підприємства, - економіст

Крім високої зарплати, характеристикою для визначення кількості заброньованих працівників має бути саме підприємство – скільки податків воно платить, скільком людям платить зарплату.

"Якщо в людини є значна заробітна плата, з якої сплачуються податки, це може бути основою для бронювання. Але коли я кажу "значна", то десь у розмірі в три рази вища, ніж, наприклад, стосовно середньої по Україні. Тоді це абсолютно обґрунтовано, показати, що конкретний працівник є цінний для даного підприємства", - наголосив Несходовський.

Водночас за його словами, дуже важливо враховувати характеристики підприємств та давати їм змогу бронювати більше робітників залежно від цих характеристик, щоб не створити колапс в економіці.

"Треба розуміти, що за відсутності певного бронювання працівників, дане підприємство просто зупиняється і не може виконувати свої функції. Саме тому мають бути враховані також і характеристики самого підприємства – наприклад, рівень сплати податків, рівень середньої заробітної плати в цілому для даного підприємства – щоб не виявилося, що там 10 працівників отримують мінімальну заробітну плату, а один отримує трикратний розмір середньої заробітної плати в Україні. І в сукупності цих моментів ми можемо встановити певний обсяг бронювання, який дасть можливість підприємствам продовжувати нормально працювати, і водночас проводити мобілізацію серед українців", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд готує новий механізм для бронювання: він передбачає прив’язку не до зарплати робітників, а до обсягу податків, яке сплачує підприємство, та його роль у наповненні бюджету.