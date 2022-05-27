"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу

На тлі наступу російських військ на Донбасі розмови про постачання Україні західних озброєнь стали ще більш актуальними. "Потрібна допомога партнерів, перш за все, зброєю для України. Повна допомога, без винятків, без обмежень, достатня, щоб перемогти", – заявив президент Володимир Зеленський.

Коли мова йде про необхідні Україні зараз озброєння, зазвичай маються на увазі далекобійна артилерія і реактивні системи залпового вогню, на зразок американської MLRS. Але танки, БТРи і БМП, інша бронетехніка теж дуже потрібні. Вони відіграють важливу роль і в триваючій оборонній операції, а під час анонсованого контрнаступу українських сил без них просто не обійтися.

За час бойових дій Україна, природно, втратила частину своєї бронетанкової техніки, точні цифри зі зрозумілих причин не оголошуються. Звичайно, ці втрати багато в чому вдалося компенсувати захопленою у окупантів в перші тижні війни технікою. Але після того, як російська армія змінила свою тактику, відмовившись від спроб прориву окремими неприкритими колонами вглиб української території, потік таких трофеїв став вичерпуватися.

Як і у випадку з артилерією, організація поставок в Україну танків і бронетехніки із Заходу просувалася дуже повільно. У сухому залишку, на даний момент Україна не отримала жодного власне західного танка, всі поставки — це модернізовані, але ще радянські танки Т-72м1, які залишилися в розпорядженні ряду східноєвропейських країн.

Т-72 (Фото: GettyImages)

Українські солдати можуть починати їх використання без тривалої підготовки, оскільки Т-72 активно використовується в нашій армії. З іншого боку, ці танки за своїми характеристиками поступаються передовим західним аналогам.

Першою маленьку партію танків відправила в Україну Чехія, незабаром 240 танків передала і Польща. Але відразу випускати їх на полі бою було не можна – була потрібна додаткова модернізація вже в Україні, зокрема, установка динамічного захисту. У квітні з'являлися повідомлення про те, що партію танків М-84 (Югославська версія Т-72м1) передасть Україні Словенія, але підтверджень цього поки не надходило.

У німецьких медіа з посиланням на джерела з'явилася інформація, що зволікання з постачанням Україні танків західного виробництва невипадкове. Нібито країни НАТО досягли неформальної домовленості про те, що поставки таких танків (як і бойових літаків) можуть призвести до зайвої ескалації, коли Росія розцінить це як прямий вступ Заходу у війну і вживе відповідних заходів.

Йдеться про німецькі танки Leopard-1A5. Інформація про постачання в Україну кількох десятків одиниць з'явилася ще на початку квітня. Але до України ці танки так і не дісталися – очевидно, згода від німецького уряду так і не була отримана. Днями канцлер Олаф Шольц, перераховуючи можливі поставки України озброєнь, про "Леопарди" знову не згадав.

Серед експертів і військових відразу почалися дискусії про те, наскільки цей танк в принципі потрібен українській армії, оскільки він вважається застарілим – основним танком ФРН він був ще до 1980-х років і має гармату 105-мм калібру, чого явно недостатньо для наступальних дій в сучасній війні.

Втім, у випадку України йшлося про модернізовані версії Leopard-1A5, які напевно знайшли б своє місце в українській обороні. Але, як зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба, "ми мріємо про "Леопарди", але до цього нам ще далеко".

Leopard-1A5 (Фото: wikipedia)

Точно так само вже кілька тижнів тягнеться історія з поставками Україні німецьких БМП Marder. Німецький уряд під різними приводами більше місяця блокує схвалення відповідного запиту від концерну Rheinmetall. Marder також не є новою розробкою, але нинішня модифікація, Marder 1A3, досі знаходиться на озброєнні німецької армії.

З поставками західних бронетранспортерів в цілому справи йдуть набагато краще, ніж з поставками танків, кількість отриманих Україною одиниць техніки вже йде на сотні.

Бронетранспортер M113

Цей американський гусеничний БТР був розроблений ще в кінці 1950-х років і кілька разів істотно модифікувався. Протягом десятиліть був основним бронетранспортером армії США, активно застосовувався у В'єтнамській війні, зараз стоїть на озброєнні в десятках країн світу.

Крім двох членів екіпажу, може перевозити 11-15 чоловік десанту, в останній модифікації розвиває швидкість до 64 км/год з запасом ходу по шосе до 480 км. На озброєнні стоїть 12,7-мм кулемет. БТР відрізняється досить високою прохідністю, що, зокрема, важливо для його застосування в боях на Донбасі.

Найбільша партія — 200 М113 — прийшла в Україну зі США. Ще 50 цих БТР дали данці, 20 одиниць обіцяє скоро поставити Литва.

БМП M113 (Фото: GettyImages)

Бронетранспортер FV103 Spartan

Британський гусеничний БТР, оснащений 7,62-мм кулеметом. Може перевозити сім осіб, у тому числі – трьох членів екіпажу. Має запас ходу понад 500 кілометрів, розвиває максимальну швидкість майже до 100 км/год. З кінця 1970-х був на озброєнні британської армії, зараз змінюється на більш сучасні БТР.

Великобританія передала Україні близько 35 таких БТР, разом з кількома броньованими машинами швидкої допомоги Samaritan, командними бронемашинами Sultan, евакуаційними бронемашинами Samson.

FV103 Spartan (Фото: wikipedia)

Бронетранспортер Piranha III

Колісний бронетранспортер швейцарської розробки, з екіпажем в три людини і можливістю перевозити до 11 бійців десанту. Оснащений БТР 12,7-мм кулеметом, може розвивати швидкість до 100 км/год.

Україна отримала 25 таких машин з Данії, виконаних у версії 8Х8, з кулестійкими колесами. Може використовуватися для транспортування солдатів до місця бою і для евакуації поранених, має посилений протимінний захист.

MOWAG Piranha IIIC (Фото: GettyImages)

На базі Piranha III випущені безліч ліцензійних моделей колісної техніки, в тому числі і основна колісна бронемашина армії США — Stryker.

Крім БТРів, українська армія отримала і велику кількість різноманітної легкої броньованої техніки для різних завдань.

Bushmaster

Цей австралійський бронеавтомобіль класифікується як MRAP — тобто військова машина, захищена від мін і засідок. Броня захищає від стрілецької зброї та мін потужністю до 6 кілограмів у тротиловому еквіваленті.

Bushmaster (Фото: GettyImages)

Зазвичай використовується для переміщення солдатів по території, де можуть діяти диверсійні групи противника або терористи. Може розвивати швидкість більше ста кілометрів, перевозячи десяток солдатів. Озброєння зйомне, можна встановити один автоматичний гранатомет і кілька кулеметів різного калібру.

20 таких бронемашин вже передала Україні Австралія, анонсована поставка нової невеликої партії.

HMMWV Humvee

Надпопулярний американський військовий багатоцільовий автомобіль, добре відомий по війнах в Іраку і Афганістані. Ще до лютневого вторгнення в українській армії було понад 300 таких машин різних модифікацій, з початком повномасштабної війни США передали нам 100 Humvee модифікації M1114.

Ця версія має посилений бронезахист, що оберігає від куль, мін та інших вибухових пристроїв (хоча недостатній захист від осколків став причиною поступової відмови армії США від використання M1114).

M1114 HMMWV Humvee (Фото: GettyImages)

Машина може перевозити п'ятьох військовослужбовців в повному обмундируванні з запасом їжі і води на кілька днів, на озброєнні – кулемет або автоматичний гранатомет на обертовій турелі. На шосейній дорозі M1114 може розвивати швидкість до 125 км/год.

Mastiff, Wolfhound і Husky

Великобританія передала Україні також 80 броньованих машин Mastiff, Wolfhound і Husky, призначених для різних цілей.

Mastiff — броньований патрульний автомобіль, може перевозити до восьми військових плюс два члени екіпажу. Оснащення — два кулемети або кулемет і автоматичний гранатомет. Може розвивати швидкість до 90 км/год.

Wolfhound — вантажівка для супроводу патрулів і перевезення боєприпасів, на озброєнні – кулемет 7,62 мм.

Husky — бронемашина для пошуку вибухонебезпечних предметів і розмінування. Екіпаж — одна або дві людини. Складається з трьох окремих модулів, спроектована таким чином, щоб у разі підриву екіпаж, що знаходиться в кабіні, залишався максимально захищеним.

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Звичайно, переданих Україні західних танків, БТРів та іншої бронетехніки поки що недостатньо для того, щоб забезпечити впевнений контрнаступ на захоплені окупантами території. Хоча таким чином, звичайно, буде легше як мінімум компенсувати поточні втрати техніки в оборонних боях. Як і у випадку із сучасними РСЗВ, Україні поки що залишається чекати політичного рішення від Заходу про надання вже не радянських, а сучасних танків НАТОвського зразка. Ці надії є цілком реальними – адже у випадку з артилерійськими системами такий перехід уже розпочався.

РБК-Україна продовжує цикл матеріалів про постачання Україні західного озброєння. Раніше ми писали про бойові дрони, артилерію НАТОвського зразка і системи MLRS.