Чем особен для Украины Leopard 1A5, которые хочет передать Германия

В феврале Германия вместе с Данией приняла решение передать Украине около 180 танков Leopard 1A5 к 2025 году. Танк является модернизированной версией первых Leopard, ставшей на вооружение европейских стран НАТО в конце 80-х годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

Боевой танк второго поколения производства компании Krauss-Maffei Wegmann в свое время стал ответом на появление у потенциального противника танков Т-62 и Т-64.

Ожидается, что первые 110 единиц будут направлены нашим военным уже в текущем году.

Фото: чем особенны для Украины Leopard 1A5, которые хочет передать Германия (t.me/militarymediacenter)

Чем Leopard 1A5 особенный?

Вооружение

Основой вооружения является нарезная 105-мм пушка Royal Ordnance L7A3 с боекомплектом 60 снарядов. Дальность стрельбы составляет до 3 тысяч метров. Бронебойные снаряды DM23 и DM33 способны пробить до 550 мм гомогенной брони.

В частности, танк имеет дополнительное вооружение - 7,62-мм спаренный пулемет, и дополнительный пулемет 7,62-мм - на башне.

Защита

Бронезащита не является сильной чертой танка. Он оборудован гомогенной броней 10-70 мм. Разработчики полагали, что высокоэффективные кумулятивные боеприпасы снизят значение бронирования, в связи с чем сосредоточились на ударной силе машины и ее маневровости.

Технологии

После модернизации танк был оборудован системой управления огня EMES 18, созданной на основе системы разработанной для Leopard 2. Также он имеет тепловизионный прицел, лазерный дальномер и баллистический вычислитель.

"Несмотря на очевидную устарелость машины, ее наличие может усилить способности ВСУ. Танк можно применять, например, для прикрытия флангов, проведения разведки боем, уничтожения легкобронированной техники и личного состава врага, таким образом высвобождая более современные танки для более важных направлений", - пишет пресс-служба.