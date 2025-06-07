Броневики Coyote, Bison и РЭБы: Канада объявила новый пакет помощи Украине

Министерство обороны Канады выделило Украине новый пакет военной помощи на более 25 млн долларов. В него вошли бронетранспортеры и средства РЭБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канадского правительства.
Решение о выделении очередной помощи в Канаде приняли после участия министра обороны Дэвида Макгинти в заседании "Рамштайн". Это была его первая поездка в Европу после назначения на должность.
Что войдет в пакет помощи:
"Во время встречи министров обороны стран НАТО Канада подтвердила непоколебимую поддержку Украины, поскольку ее граждане борются за свою свободу, и мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с союзниками для укрепления нашей коллективной безопасности", - заявил министр обороны Канады.
Coyote - это канадский бронированный разведывательный автомобиль. Он находится на вооружении с 1996 года и предназначен для выполнения задач легкой разведки.
Фото: канадский БТР Coyote (flickr.com/cfcombatcamera)
Coyote оснащен 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster и двумя пулеметами C6 калибра 7,62 мм. Его броня обеспечивает защиту от стрелкового оружия, мин и осколков, а также может быть усилена дополнительными бронепанелями.
На сегодняшний день Coyote постепенно выводится из эксплуатации и заменяется более новыми моделями, такими как LAV 6 Bison и TAPV.
Bison - это БТР, разработанный в Канаде на базе платформы LAV-25. БТР поступил на вооружение в 1990 году и изначально предназначался для резервных подразделений, но быстро был интегрирован в регулярные силы.
Фото: канадский БТР Bison (wikimedia.org / Amqui)
Благодаря модульной конструкции, Bison легко адаптируется к различным задачам без значительных изменений в конструкции. Среди вариантов - командные пункты, машины скорой помощи, ремонтные и эвакуационные машины, а также средства электронной борьбы и разведки.
Bison активно использовался в различных миротворческих и боевых операциях, включая миссии в Югославии, Сомали и Афганистане.
Напомним, ранее украинский министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в этом году Украина получит 1,3 млрд евро на создание артиллерии, дронов и ракет. Часть этих средств будет предоставлена партнерами из доходов от замороженных российских активов.
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