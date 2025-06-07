Броневики Coyote, Bison и РЭБы: Канада объявила новый пакет помощи Украине

Решение о выделении очередной помощи в Канаде приняли после участия министра обороны Дэвида Макгинти в заседании "Рамштайн". Это была его первая поездка в Европу после назначения на должность.

Что войдет в пакет помощи:

бронетранспортеры Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы от канадских компаний на почти 22 млн долларов.

комплекты радиоэлектронной борьбы от канадских компаний на более чем 3 млн долларов.

"Во время встречи министров обороны стран НАТО Канада подтвердила непоколебимую поддержку Украины, поскольку ее граждане борются за свою свободу, и мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с союзниками для укрепления нашей коллективной безопасности", - заявил министр обороны Канады.

Что известно о БТРах

Coyote - это канадский бронированный разведывательный автомобиль. Он находится на вооружении с 1996 года и предназначен для выполнения задач легкой разведки.

Фото: канадский БТР Coyote (flickr.com/cfcombatcamera)

Coyote оснащен 25-мм автоматической пушкой M242 Bushmaster и двумя пулеметами C6 калибра 7,62 мм. Его броня обеспечивает защиту от стрелкового оружия, мин и осколков, а также может быть усилена дополнительными бронепанелями.

На сегодняшний день Coyote постепенно выводится из эксплуатации и заменяется более новыми моделями, такими как LAV 6 Bison и TAPV.

Bison - это БТР, разработанный в Канаде на базе платформы LAV-25. БТР поступил на вооружение в 1990 году и изначально предназначался для резервных подразделений, но быстро был интегрирован в регулярные силы.

Фото: канадский БТР Bison (wikimedia.org / Amqui)

Благодаря модульной конструкции, Bison легко адаптируется к различным задачам без значительных изменений в конструкции. Среди вариантов - командные пункты, машины скорой помощи, ремонтные и эвакуационные машины, а также средства электронной борьбы и разведки.

Bison активно использовался в различных миротворческих и боевых операциях, включая миссии в Югославии, Сомали и Афганистане.