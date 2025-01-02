ua en ru
Чт, 02 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Бронированный лимузин президента США Клинтона выставили на продажу

Четверг 02 января 2025 14:23
UA EN RU
Бронированный лимузин президента США Клинтона выставили на продажу Фото: бронированный лимузин президента США Клинтона выставили на продажу (x.com/SecretService)
Автор: Константин Широкун

На аукционе Mecum Kissimmee 18 января 2025 года продадут редкий бронированный Cadillac, изготовленный специально для президента Билла Клинтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1.

Полностью бронированный Cadillac Fleetwood Brougham 1996 года был одним из трех, изготовленных для президента Клинтона, когда он вступил в должность. У него на 9 см выше крыша, пуленепробиваемые двери, бортовая система тушения пожара, специальные шины Run-Flat и целый ряд средств безопасности.

Бронированный лимузин президента США Клинтона выставили на продажу

Под капотом установлен Chevrolet Big-Block V8 мощностью около 450 лошадиных сил. Лимузин имеет менее 1000 км на одометре. Другие два лимузина Клинтона, которые недоступны для общественности. Одна из них находится в Музее Клинтона, а другую ЦРУ так и не выдало. Правительство США потратило примерно 6 миллионов долларов на строительство всех трех машин.

Бронированный лимузин президента США Клинтона выставили на продажу

Интересно, что на аукционе Mecum даже не указывается приблизительная цена авто. Но действительно влюбленные в историю автомобилисты могут попытать свое счастье и сделать ставку. .

Бронированный лимузин президента США Клинтона выставили на продажу

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Cadillac Хиллари Клинтон
NEWS
Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море, - ГУР
Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море, - ГУР
DAILY
Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год