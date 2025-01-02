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Броньований лімузин президента США Клінтона виставили на продаж

Четвер 02 січня 2025 14:23
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Броньований лімузин президента США Клінтона виставили на продаж Фото: броньований лімузин президента США Клінтона виставили на продаж (x.com/SecretService)
Автор: Константин Широкун

На аукціоні Mecum Kissimmee 18 січня 2025 року продадуть рідкісний броньований Cadillac, виготовлений спеціально для президента Білла Клінтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1.

Повністю броньований Cadillac Fleetwood Brougham 1996 року був одним із трьох, виготовлених для президента Клінтона, коли він вступив на посаду. У нього на 9 см вищий дах, куленепробивні двері, бортова система гасіння пожежі, спеціальні шини Run-Flat і цілий ряд засобів безпеки.

Броньований лімузин президента США Клінтона виставили на продаж

Під капотом встановлений Chevrolet Big-Block V8 потужністю близько 450 кінських сил. Лімузин має менше 1000 км на одометрі. Інші два лімузини Клінтона, які недоступні для громадськості. Одна з них знаходиться в Музеї Клінтона, а іншу ЦРУ так і не видало. Уряд США витратив приблизно 6 мільйонів доларів на будівництво всіх трьох машин.

Броньований лімузин президента США Клінтона виставили на продаж

Цікаво, що на аукціоні Mecum навіть не вказується приблизна ціна авто. Але справді закохані в історію автомобілісти можуть спробувати своє щастя та зробити ставку. .

Броньований лімузин президента США Клінтона виставили на продаж

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Cadillac Хиллари Клинтон
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