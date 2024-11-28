Для брони от мобилизации бизнес должен обновить свой статус до конца зимы

По его словам, в течение этого времени действующие бронирование и действующий статус критичности будут сохраняться, в то же время новых сотрудников компании смогут забронировать только после переподтверждения статуса.

В дальнейшем все бронирования сотрудников будут осуществляться критическими предприятиями через портал Дія. Для этого нужно заново получить статус критичности по новым критериям и подать документы через ОВА, Министерства или профильные ЦОВ, сообщил чиновник.

Как отметили в ЕБА, чтобы получить статус критичности, предприятие должно отвечать по крайней мере трем критериям, два из которых обязательны для всех.

Два обязательных критерия - это отсутствие налоговой задолженности и средняя заработная плата по предприятию не менее 20 тысяч гривен и такая же заработная плата бронируемого работника за последний отчетный период (сейчас это квартал, после вступления в силу изменений в налоговое законодательство это может быть месяц).

Третий критерий должен быть одним из общих, региональных или отраслевых критериев, которые в течение 10 дней с момента принятия постановления должны быть разработаны профильными министерствами или ОВА. В то же время, отраслевые и региональные критерии должны быть согласованы с Минобороны и Минэкономики.

Отсутствие задолженности у предприятия может быть подтверждено справкой из Государственной налоговой службы. Актуальность статуса критичности будет автоматически проверяться системой ежемесячно благодаря обмену данными с Пенсионным фондом и Государственной налоговой службой.

Квоты на бронирование

Возможность бронировать 100% работников предусмотрена для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Другие компании имеют квоту 50%.

Базой учета являются все военнообязанные работники предприятия. В общее количество военнообязанных на предприятии не включаются военнообязанные, имеющие отсрочку, например в связи с уходом за человеком с инвалидностью или многодетные семьи.

Также в базу не будут учитываться работники, работающие по совместительству и забронированные на другом предприятии. Работники, работающие на предприятии менее трех месяцев, пока тоже не могут быть забронированы, после вступления налоговых изменений в силу этот срок сократится до месяца.

Снять бронирование с работников будет возможным, впрочем, без особых оснований (например, увольнения) это можно будет сделать не чаще одного раза в месяц, сообщили в ЕБА.